НДС и дефицит мигрантов: раскрыто, сколько будет стоить стройка загородного дома в 2026 году

Мечта о собственном доме в 2026 году может обернуться для россиян серьезными тратами. Рынок индивидуального жилищного строительства (ИЖС), переживший в прошлом году обвал спроса в четыре раза, столкнулся с парадоксом: дома строить стали реже, но дешевле они не стали. Эксперты, опрошенные «РБК Недвижимостью» , констатируют: с начала года цены на возведение коттеджей уже поднялись на 5–15%. И это, судя по прогнозам, далеко не предел.

Эксперты предупреждают, что зимнее затишье, позволявшее заказчикам выторговать сезонные скидки, подходит к концу, и впереди рынок ожидает новый виток удорожания, подстегиваемый налоговыми изменениями и дефицитом рабочих рук.

По данным «Дом.РФ», средняя стоимость возведения дома по договору подряда в феврале зафиксирована на отметке 7,05 млн рублей. Пока динамика удерживается в рамках инфляции, однако ситуация в разрезе технологий выглядит неоднородно. В эконом-сегменте каркасного домостроения цена за квадратный метр теплого контура стартует от 55 тыс. рублей, в то время как кирпичные и энергоэффективные деревянные строения обходятся минимум в 80 тыс. рублей за «квадрат». Основное давление на сметы оказывают отделочные материалы с импортной составляющей и усложнившаяся логистика. При этом представители Ассоциации деревянного домостроения отмечают, что сегмент клееного бруса пока держит планку конца прошлого года, предлагая решения от 50 тыс. рублей за метр на готовом фундаменте.

Сколько же конкретно придется выложить за квадратные метры? Аналитики «Технониколь» приводят усредненные данные по России (цены зависят от региона):

— Каркасный дом (эконом) — от 55 тыс. руб. за кв. м;

— Каркасный дом (энергоэффективный) — от 80 тыс. руб.;

— Дом из бруса — от 63 тыс. руб.;

— Кирпичный дом — от 80 тыс. руб.;

— Газобетон — от 63 тыс. руб.

Однако главным драйвером роста в 2026 году выступает комплекс макроэкономических факторов. С 1 января базовая ставка НДС поднялась до 22%, что автоматически отразилось на всей производственной цепочке. Дополнительным бременем стала обязательная цифровая маркировка стройматериалов, добавившая к стоимости еще до 4%. Однако наиболее острой проблемой остается кадровый голод: дефицит профессиональных бригад спровоцировал рост оплаты труда строителей на 12–20%. На этом фоне аналитики прогнозируют итоговое подорожание загородных объектов по итогам года на 10–20%, что ощутимо превысит официальные инфляционные ожидания.

Оживление рынка связывают с возможным смягчением денежно-кредитной политики Банка России. Ожидается, что к концу года ключевая ставка может снизиться до 12–14,5%, что вернет на рынок покупателей, аккумулировавших средства на депозитах. Прогнозы «Дом.РФ» оптимистичны: объем выдачи ипотеки на ИЖС может вырасти на 30%, достигнув 40 тыс. кредитов, причем львиная доля сделок пройдет через семейную ипотеку. Параллельно набирает обороты механизм эскроу-счетов, который становится стандартом безопасности даже в рыночных программах без государственного участия.

В условиях растущих издержек потребительское поведение россиян трансформируется. На смену масштабным проектам приходят компактные и функциональные дома простых архитектурных форм. Заказчики все чаще отдают предпочтение заводским домокомплектам, позволяющим сократить сроки монтажа и быстрее освоить средства с эскроу-счетов. География активности также сужается: стабильный рост сохранят лишь крупные агломерации и регионы с сильной господдержкой, такие как Дальний Восток и Крым, в то время как в субъектах с дефицитными бюджетами рыночное строительство рискует столкнуться со стагнацией.

