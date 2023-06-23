«Отмахивались от трат на ремонт»: политолог назвал поразительное обстоятельство трагедии с батискафом «Титан»

Береговая охрана США констатировала гибель людей, находившихся на борту батискафа «Титан», который спускался к месту захоронения «Титаника». По информации Sky News , найдены пять крупных обломков, которые могут свидетельствовать о взрыве.

При этом, как рассказал политолог Юрий Светов, дело здесь отнюдь не в том, что в США пренебрегают мерами безопасности.

«При всем неодобрительном отношении к Америке, надо быть объективными. Они осуществляют очень сложные технологические миссии. Иногда вступают в силу человеческий и технологический факторы. И, к сожалению, люди гибнут: и у них, и у нас. Такова плата за технический прогресс», — рассказал эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Что касается аварии с «Титаном», здесь ситуация совершенно иная. Научно-исследовательских целей у подводных туристов не было, уточнил собеседник.

«Здесь, скорее, надо говорить о том, что такое мощное достижение человеческой мысли и техники, как подобного рода глубоководный аппарат, используется по сути дела для развлечения, чтобы миллиардеры могли пощекотать себе нервы, опуститься на место гибели сотен людей и на него полюбоваться», — отметил собеседник.

По его словам, если верить экспертам, в том числе российским, этот аппарат эксплуатировали достаточно активно. Там могла накопиться усталость материала, могли быть повреждены какие-то устройства при подъемах и спусках, и компания, вероятно, не придавала этому значения, полагая, что может и дальше его эксплуатировать.

«Тот факт, что погиб глава этой компании, свидетельствует, что они отмахивались от необходимости тратить лишние средства на ремонт. Меня больше всего впечатлило, что пассажиры батискафа «Титан» в трех местах подписывали соглашение, в котором было указано, что они предупреждены о возможной смерти. Люди настолько решили себе пощекотать нервы, что готовы были рисковать жизнью», — поделился Светов.

Ранее мы рассказывали, почему эксперты отговаривали экипаж затонувшего батискафа от погружения.