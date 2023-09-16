«Не боятся только дураки»: боец СВО раскрыл, как его организм отреагировал на первый обстрел

На передовой оказываются настоящие мужчины. Для некоторых бойцов участие в спецоперации стало первым боевым опытом. И во время первых обстрелов солдатам приходится собирать всю силу воли в кулак, чтобы не выдать свой страх.

Боец с позывным Татарин защищал Донбасс в ополчении с 2014 года, а после начала СВО стал частью российской армии. Сам он до «Русской весны» даже не служил в армии, но когда нацисты вынудили, взялся за автомат. Он на всю жизнь запомнил свой первый обстрел.

«Некоторые ребята психологически ломались, когда попадали впервые под серьезную атаку снарядами. Мой же первый опыт связан с танком. Часто говорят, что от страха случается «медвежья болезнь», когда настигает понос, у меня же было совсем наоборот», — улыбается Татарин, беседуя с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Как объясняет боец, танк считают коварным оружием, потому что снаряды от него не слышно. Прилет от миномета можно предугадать по специфическому звуку, а в случае с Татарином было иначе: в полной тишине вдруг рядом раздался взрыв.

«Испугался я так, что потом два дня просто не мог в туалет сходить. Есть-то я ел, но живот у меня будто зажало. Так что психологические реакции на фронте случаются разные. Но мы никого не осуждаем: героев не бывает, это все неправда. Не боятся только дураки», — подчеркивает старый солдат.

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