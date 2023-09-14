«Сам снимал, сам вел»: боец СВО рассказал о знакомстве с военкором Сладковым

Президент России Владимир Путин недавно отметил важность работы военкоров. Он даже встретился с военными корреспондентами в Кремле. Тем временем бойцы СВО считают, что настоящих журналистов видно сразу. О знакомстве с одним из таких — военкором Александром Сладковым — нам рассказал солдат с позывным Ермак.

Как подчеркнул боец, Сладков — «настоящий человек», который не побоялся приехать на передовую и заснять реальную работу российских военных.

«Не было никаких моментов подыгрывания. Александр запечатлел реальность, где мы были под угрозой ответного удара. Военкор снимал текущую контртеррористическую работу, когда мы били по позициям ВСУ, а нам могло прилететь в ответ. И он не побоялся, поехал снимать репортаж», — рассказал Ермак в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам нашего собеседника, военные удивились: обычно они сами что-то снимают на видео и передают журналистам, а Сладков отправился вместе с бойцами. Он заявил: «Нет, я поеду сам».

«Это было в Соледаре. Оператора не было, Александр снимал все лично на телефон. Это было удобно и нам, чтобы толпу с собой не возить. Нам не надо было, чтобы двигалось много машин. В общем, он сам снимал, сам вел и все делал сам. Потом даже в «Вестях» нас показывали», — улыбнулся Ермак.

Он заключил, что все на передовой знают этого военкора, который бывает в разных опасных местах. Вот почему в сюжетах Сладкова все по-настоящему.

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