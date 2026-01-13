Не бойтесь, а вспоминайте: почему усопшие являются во сне именно вам

Представитель Русской православной церкви дал разъяснения относительно сновидений, в которых умерший человек обращается к спящему или зовет его за собой. По словам священнослужителя, такие сны не следует трактовать как дурное предзнаменование или повод для страха, сообщает Кулик .

С точки зрения церковной традиции, подобные видения рассматриваются как напоминание живым об их духовной связи с усопшими и о молитвенной ответственности перед ними. Основной реакцией на такой сон должна стать молитва об упокоении души умершего.

Священник особо подчеркнул значение личной, искренней молитвы, исходящей от самого человека. Он отметил, что такая молитва зачастую обладает большей духовной силой и ценностью, чем формальное поминовение, ограниченное лишь заказом требу в церкви.

Ранее эксперты рассказали, как быстро вернуться в рабочий ритм после праздников.