Россия призвала на фронт мужчин, которые выступили против нацизма на Украине. Еще в начале спецоперации «за ленточку» отправились профессиональные военные и добровольцы. Спустя восемь месяцев началась частичная мобилизация, и на фронте оказались те, кто после армии отвык держать автомат в руках.

Военный с позывным Тертый сообщил, что опыт приходит со временем, и не всегда за время боевого слаживания удается раскрыть перед мобилизованными все секреты поведения на передовой. Вот почему часто поведение призванных по мобилизации отличается от профессиональных военных.

«Некоторым не хватает «заряда» что ли, они не понимают, что раз уж оказались на фронте, надо двигаться, надо учиться. И самой страшной ошибкой я считаю пассивность, нежелание слушать более опытных товарищей и жить по принципу «и так сойдет», — размышляет солдат.

Из-за неопытности мобилизованные чаще испытывают неуверенность, продолжает Тертый. По его словам, это хорошие мужчины, просто еще не обвыкшиеся.

«Они не думают о том, что ВСУ денно и нощно следят за любыми перемещениями наших войск. Видел, как раскрыли позицию только потому, что бойцы без задней мысли среди бела дня ходили за водой по несколько человек, а еще и раскидывали мусор вокруг укрытия. Вот вам и вся маскировка», — горько смеется Тертый.

Из-за таких оплошностей вражеские БПЛА заметили, где вход, и обстреляли его ВОГами (выстрел с осколочной гранатой — Прим. ред). К счастью, ребята успели спрятаться, никто не пострадал. Но больше таких ошибок никто из них не совершал.

«Очевидно, кому-то приходится учиться только на своих ошибках», — вздыхает Тертый, говоря с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

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