«Не бойтесь неудач, бойтесь бездействия»: выяснилось, как начать собственный бизнес

Многие люди задумываются об открытии своего дела. Это интересно, помогает воплотить мечты в жизнь, а главное — дает шанс неплохо увеличить доходы. Но часто можно столкнуться с сомнениями и страхами, из-за которых личный бизнес так и остается далекой мечтой.

Бизнес-коуч Елена Обозная рассказала, что даже опытные предприниматели испытывают страхи, и объяснила, как их побороть. По ее словам, главный страх всех предприимчивых людей — не воплотить свою идею в жизнь.

«И отсюда страх действовать, страх допустить ошибку. Такое бывает и у опытных предпринимателей — они боятся потерять признание. Что уж говорить о начинающих», — пояснила Обозная в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Чтобы справиться с этим, эксперт рекомендует посмотреть на свой жизненный опыт: бывали ли ситуации, когда у вас что-то не получалось? По ее мнению, обернувшись назад, вы поймете, что даже самые сложные ситуации решаемы.

«Второй страх может удивить — люди боятся, что у них все получится. Все мы хотим добиться успеха, но здесь кроется боязнь брать ответственность. Человек боится, что не справится с навалившимися на него обязанностями», — рассказала собеседница.

Страх успеха имеет и другую сторону: предприниматели боятся стать известными из-за возможного неодобрения. Они подозревают, что кому-то не понравится их проект. Для борьбы с этим страхом коуч рекомендует проанализировать свои мысли: чего именно я боюсь, какая реакция общества меня пугает, так ли она страшна?

«Все страхи бизнесменов сводятся к тому, что они не могут начать. Их что-то останавливает. Заведите себе список своих побед, записывайте свои достижения. Так вы станете увереннее. Не бойтесь неудач, бойтесь бездействия», — объяснила Обозная.

Также эксперт посоветовала постоянно задавать себе вопросы: как сделать так, чтобы у меня получилось? Что для этого нужно? Простраивайте варианты своих действий: вариативность помогает взяться за дело и выбрать свой путь развития.

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