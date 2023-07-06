Не брать на руки, не пускать в свою постель: как родители создают психологические травмы у детей

Психолог Александра Метальникова объяснила, почему в первые годы жизни ребенка его нельзя оставлять одного. По словам специалиста, установка родителей «поплачет и успокоится» может очень сильно навредить малышу.

«В определенном возрасте наступает момент, когда ребенка действительно нужно оставить одного, но ни один специалист не сможет сказать, когда этот момент наступит. Все индивидуально», — пояснила эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

На самом деле, если родители оставляют ребенка в одиночестве, они увеличивают шанс возникновения у него психологических травм.

«Неправильно не брать ребенка на руки или в свою постель только из-за страха его как-то разбаловать. Аргументы из серии «пусть поплачет» также крайне негативно влияют на психику малыша», — добавила психолог.

О том, почему матери необходимо бороться со страхами, и какие еще действия родителей могут навредить ребенку в первые годы его жизни, читайте здесь.