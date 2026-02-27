«Не буди» не проснулся: главарь люберецкой банды скончался в Торбеевском централе

В Торбеевском централе (ИК-6 в Мордовии) умер 65-летний криминальный авторитет из Люберец Михаил Михайлов, известный по прозвищу «Не буди». По данным телеграм-канала SHOT, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

Тело бандита забрали из колонии несколько дней назад, и, по словам источников, гроб в катафалк помогали грузить заключенные. Транспортировка тела обошлась близким в 150 тыс. рублей. Михайлова похоронили в родных Люберцах.

Свое прозвище «Не буди» Михайлов получил из-за татуировки на веках с соответствующей фразой. Он организовал собственную банду в Люберцах в 2002 году, когда ему был уже 41 год.

Важно отметить, что эта группировка не имела отношения к знаменитой Люберецкой ОПГ 1990-х годов — у них были другие лидеры и состав. Шайка Михайлова была малочисленной и не имела официального названия.

С 2002 по 2008 годы банда совершила ряд разбойных нападений и убийств, в том числе заказных. Следствию удалось доказать причастность Михайлова минимум к шести убийствам. В 2015 году суд приговорил его к пожизненному лишению свободы, и он отправился отбывать наказание в мордовскую колонию, где и провёл последние годы жизни.

Ранее сообщалось, что пожар на парковке в Санкт-Петербурге уничтожил автомобиль экс-лидера ОПГ «Литвиновская» Михаилу Литвинову.