«Не дай бог фиктивно ухудшат»: в России разгорелся скандал с автостраховщиками

По данным, которыми располагает издание, стоимость страховки у одного из пострадавших поднялась с 14 до 25 тысяч из-за несуществующих аварий. По причине искусственно завышенного коэффициента бонуса-малуса (Система коэффициентов, которая изменяет размер страховой премии) водителю пришлось обойти все инстанции, доказывая, что в его случае нет ДТП. И даже когда это признали, оказалось, что РСА не будет исправлять эту ошибку по причинам, которые предпочли не пояснять. В итоге союз отправил мужчину писать жалобы в Центробанк.

«Мы с женой копили этот коэффициент долгих 10 лет и вот, наконец, он у нас максимальный в этом году. Не дай бог его фиктивно ухудшат — размотаю страховщиков!», — пишут пользователи Сети.

Другие россияне рассказали истории обмана со стороны страховщиков.

«У меня стаж вождения 10 лет в этом году будет, без аварий за все время! Чуть больше года не ездила и не делала ОСАГО. Снова начала ездить, пришла оформлять страховку, и мне сказали, что мой безаварийный коэффициент сгорел, такие правила! И в итоге поставили коэффициент 1.17»; «У меня 0.63, у отца 0.46. Вписываю его в страховку своей машины, а мне пишут, что у него коэффициент 1.17. С поддержкой три часа воевал, в итоге сбил до реальных значений», — негодуют россияне в Сети.

Ранее сообщалось, что Госдума окончательно приняла закон об обязательном страховании всех пассажиров легковых такси.