«Не дай бог, мама лихо расправляется»: почему академик Онищенко против алкоголя на семейном празднике
Главный государственный санитарный врач России в отставке, академик РАН Геннадий Онищенко выступил с рекомендациями по формированию новогоднего меню. В беседе с интернет-изданием «Абзац» он призвал россиян отказаться от алкоголя на семейном празднике, а также исключить из рациона ряд вредных продуктов.
По мнению Онищенко, присутствие спиртных напитков на столе негативно влияет на воспитание детей.
«Когда за стол садится вся семья, этот яркий вечер отпечатывается в сознании детей. Они будут видеть, как папа или, не дай бог, мама лихо расправляется с очередной порцией крепкого алкоголя. Поверьте мне, это создаст хорошую основу, чтобы дети в будущем считали это нормой жизни», — подчеркнул академик.
Помимо алкоголя, экс-глава Роспотребнадзора посоветовал убрать с праздничного стола жирную пищу и майонез, а также избегать покупки скоропортящихся продуктов с большими скидками, что может представлять риск для здоровья.
