Telegram попал под каток ограничений: в РКН объяснили причину замедления мессенджера

Роскомнадзор официально подтвердил в беседе с RT введение ограничительных мер в отношении мессенджера Telegram. Решение принято из-за неисполнения платформой требований российского законодательства в области защиты персональных данных и противодействия мошенничеству.

В ведомстве отметили, что предупреждения были, однако со стороны сервиса не наблюдается реальных действий по устранению давно обозначенных проблем.

«В связи с этим, по решению уполномоченных органов Роскомнадзор продолжит введение последовательных ограничений с целью добиться исполнения российского законодательства и обеспечить защиту граждан», — заявили RT в ведомстве.

Это означает, что меры воздействия на мессенджер будут поступательно усиливаться.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в отношении администрации Telegram могут быть инициированы административные производства, что грозит сервису штрафами. По некоторым оценкам, общая сумма финансовых взысканий способна достигнуть 64 миллионов рублей. В перспективе мессенджер Дурова может постичь судьба других сервисов, которые с 2022 года попали под ограничения за нарушения российского законодательства.

Интересно, что новости о возможном замедлении работы популярного мессенджера на российском рынке мгновенно отразились на фондовом рынке. Акции компании VK, которая развивает альтернативные платформы для коммуникации, продемонстрировали резкий рост.

