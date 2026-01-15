«Не делала аллергопробу»: обвиняемая в смерти блогерши уроженка Таджикистана описала свои действия

Женщина, обвиняемая в причинении смерти 38-летней блогерше Юлии Бурцевой в результате процедуры по увеличению ягодиц, дала подробные показания в суде, сообщили в пресс-службе московской прокуратуры.

28-летняя уроженка Таджикистана рассказала, как проводила медицинские процедуры, не имея на это ни соответствующего образования, ни лицензии.

«Я взяла два шприца, набрала обезболивающий препарат», — сообщила она в ходе заседания, описывая свои действия.

Процедура была проведена 4 января. После сделанных инъекций у пациентки развился анафилактический шок — острая тяжелая аллергическая реакция. Несмотря на то, что пострадавшую оперативно доставили в больницу, спасти ее жизнь медикам не удалось.

Следователи установили, что мастер, делавшая операцию, не имела права заниматься медицинской деятельностью. Ей предъявили обвинение по статье о незаконном осуществлении деятельности, повлекшей по неосторожности смерть человека. В качестве меры пресечения суд избрал домашний арест.

В своих показаниях обвиняемая полностью признала вину и раскрыла вопиющие нарушения протокола. Она подтвердила, что перед введением филлера — препарата для коррекции — не проводила обязательную аллергопробу, которая могла бы выявить опасную реакцию организма.

Также выяснилось, что сам филлер она приобрела в 2025 году у различных поставщиков через мессенджер. Обезболивающие препараты и филлер она принесла с собой в клинику, куда устроилась на работу. Роковые инъекции были сделаны ею в первый же рабочий день.

Ранее стало известно, что после смерти блогерши Юлии Бурцевой упал спрос на увеличение ягодиц филлерами в России.