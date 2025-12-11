Не деньги и не слава: что на самом деле попросит у Деда Мороза резидент Comedy Club

Известный резидент Comedy Club Тимур Батрутдинов раскрыл свое главное новогоднее желание, которое намерен загадать под бой курантов. Необычную просьбу для Деда Мороза юморист озвучил на премьере фильма «Невероятные приключения Шурика» в кинотеатре «Октябрь».

В беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» артист признался, что его мечта в наступающем году связана не с карьерой, а с личной жизнью. Главным подарком для себя он видит встречу с близким человеком.

«[Попрошу у Деда Мороза] Снегурочку нормальную для себя. Родную, чтобы детей мне нарожала», — откровенно заявил Батрутдинов.

Звезда Comedy Club также подчеркнул, что планирует встречу праздника в традиционном семейном кругу. По его словам, Новый год — это редкая возможность отвлечься от съемок и гастролей, чтобы провести время с самыми дорогими людьми.

