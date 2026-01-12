Не для пола и супа: названы главные запреты при обращении с крещенской святой водой

В преддверии праздника Крещения Господня заместитель председателя Всемирного Русского Народного Собора Михаил Иванов в беседе с REGIONS дал практические рекомендации, касающиеся святой воды. Эксперт подчеркнул, что, хотя набрать ее можно в храме в любой день, особая благодать приписывается воде, освященной 18 и 19 января по Великому чину.

Практический совет начинается с момента набора. Воду рекомендуется брать после службы, используя чистую тару, желательно без ярких этикеток. Во избежание путаницы бутылку можно подписать. Это простое действие помогает сохранить благоговейное отношение к святыне и не использовать ее по ошибке для бытовых нужд.

Особое внимание уделяется хранению. У святой воды нет официального срока годности, ее хранят до следующего праздника и дольше. Однако хранить ее следует не как музейный экспонат, а регулярно используя. Оптимальное место — рядом с домашними иконами, в защищенном от прямых солнечных лучей и пыли месте. Ставить емкости на пол не рекомендуется.

Отдельно Иванов рассмотрел ситуацию, когда вода все же испортилась.

«Это может происходить по разным причинам, в том числе и из-за небрежного хранения. В таком случае ее ни в коем случае нельзя выливать в канализацию или туда, где по ней будут ходить. Нужно найти так называемое непопираемое место: вылить под дерево, в саду, в цветочный горшок с землей или в природный водоем с проточной водой», — пояснил собеседник REGIONS.

Главное предназначение святой воды, по словам эксперта, — укрепление духовных и телесных сил. Ее принято пить утром натощак с молитвой, а в случае болезни или сложных обстоятельств — в любое время суток. Также водой можно окропить жилье, рабочее место или автомобиль, призывая благословение на дела. Умываться ею допустимо, но не стоит лить обильно. Небольшое количество наносят на ладонь и аккуратно проводят по лицу с молитвой. При этом использование святой воды для мытья полов, стирки или готовки недопустимо.

