Не для всех: названа избранная категория, которая получит увеличенную пенсию от государства

Отдельные категории пенсионеров в России имеют право на увеличенный размер фиксированной выплаты к страховой пенсии. Как уточнил РИА Новости депутат Государственной Думы Каплан Панеш, в эту группу входят граждане, достигшие 80-летнего возраста, а также инвалиды I группы.

Для данных получателей пенсии законодательством установлен двойной размер фиксированной выплаты. На данный момент ее базовая сумма составляет 19 169 рублей 38 копеек. На эту величину могут начисляться районные коэффициенты, если пенсионер проживает в местности, где они применяются.

Помимо этого, с 1 января 2026 года для граждан, нуждающихся в постоянном постороннем уходе, установлена ежемесячная доплата. Ее размер фиксирован и составляет 1 413 рублей 86 копеек.

Также парламентарий отметил, что право на повышенную фиксированную выплату имеют пенсионеры, на содержании которых находятся нетрудоспособные члены семьи (иждивенцы). За каждого иждивенца к выплате добавляется одна треть от ее базового размера. Максимальная надбавка учитывается за трех таких членов семьи.

