«Не доливают рассол до краев»: названы причины, почему взрываются банки

Каждая хозяйка, которая решает делать запасы на зиму, знает, что банки закрыть не так просто. Соленья могут испортиться из-за попавших под крышку микробов. Как сделать, чтобы банки не взрывались, нам объяснила пенсионерка Нина Манаенкова, которая уже больше полувека делает закрутки.

Нина Михайловна родилась и выросла в Воронежской области, где почти все делают соленья и варенья. Она рассказала нашему корреспонденту, что причин, по которым вздувается крышка и мутнеет рассол, может быть несколько.

«Некоторые не доливают рассол до краев, тогда микробы активно размножаются и происходит хлопок — крышка отлетает. Также бывают погрешности в рецептуре: не зря говорят, что надо брать проверенные временем варианты рассола, тогда вероятность ошибки меньше», — делится секретами Манаенкова с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Для консервации нужно тщательно отбирать плоды, продолжает женщина. Даже немного подпорченная шкурка огурца или помидора может в итоге испортить всю банку. Да и промывать овощи и фрукты надо как следует, особенно это касается мелких ягод.

«Некоторые плохо стерилизуют банки и крышки или выкладывают остывать готовую посуду не на проглаженную ткань, а на грязное полотенце. От этого тоже внутрь попадают микроорганизмы. Стерилизовать банки можно, держа их над паром или в разогретой до 100 градусов духовке. Достаточно три-пять минут», — поясняет Нина Михайловна.

Наконец, некоторые забывают, что уксус быстро испаряется, особенно при высоких температурах. Поэтому наша собеседница советует добавлять его уже в готовую банку порционно. Причем лучше, если хозяйке на кухне кто-то помогает: тогда в суете меньше шансов забыть о какой-нибудь тонкости.

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