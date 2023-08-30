Сушим, солим, добавляем мед: три рецепта приготовления огурцов, которые оценят даже гурманы

Заготовленные летом овощи – лучшая возможность насладиться свежими вкусами в холодный период. Расскажем, как сохранить вкус огурцов, не прибегая к маринованию или квашению.

Засолить просто и быстро

На самом деле процесс этот творческий, хоть и не легкий. Любая хозяйка подтвердит. Вы пробуете различные комбинации вкусов и ароматов. Начать можно с засолки огурцов. Способ тоже достаточно распространенный, но недооцененный.

Растворите соль в воде, добавьте специи (тут можно экспериментировать) и оставьте огурцы в этом растворе на некоторое время. Затем переместите их в банки и залейте оливковым маслом или уксусом. Соленые огурцы будут отличным дополнением к салатам или завтракам.

Фото: [ freepik.com ]

Огурец и мед

Для многих в новинку будет услышать о сушеных огурцах. Нарежьте их на тонкие кольца или полоски и сушите при низкой температуре в печи или любым другим удобным способом. Такие огурцы могут использоваться для приготовления чая или в качестве закуски.

Медовые огурцы – звучит необычно. И процесс готовки достаточно интересный. В большой кастрюле смешайте уксус с водой, добавьте сахар, соль и мед. Доведите смесь до кипения.

Очистите и разрежьте огурцы вдоль на четвертинки. Плотно уложите их в банки, а затем добавьте в еще теплую жидкость горчицу и горчичные зерна. Тщательно перемешайте и сразу же залейте огурцы смесью. В каждую банку добавьте чеснока и закройте крышками. Пастеризуйте все банки около 10 минут.

Ранее мы рассказывали, как приготовить брауни из баклажана