«Не думают, когда ломают психику»: мать убила отца на глазах мальчика в Омске

Мальчик шести лет сошел с ума в Омске после того, как его мать при нем убила родного отца, сообщает SHOT.

Жестокое убийство мужа женщина совершила в канун Нового года. Тогда 44-летняя мать в ходе конфликта нанесла 59-летнему супругу увечья несовместимые с жизнью на глазах у ребенка. В отношении женщины завели уголовное дело только по статье 105 (Убийство).

Практически через полгода судебными психиатрами в рамках экспертизы было зафиксировано, что у мальчика развилось смешанное расстройство эмоций и поведения. Теперь женщину судят еще и по статье 111 (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

«Почему родители не думают о будущем своих детей, когда ломают им психику»; «Скорее всего, у ребенка уже было психическое заболевание, а на фоне стресса оно проявилось. И мать больная, вероятно, была»; «Так происходит становление характера у детей. А затем, вырастая, они переносят это на свои отношения», — прокомментировали россияне.

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