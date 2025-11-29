Не ее решение: в Госдуме назвали почти «мистическую» версию появления скандального интервью Пугачевой

Депутат Госдумы Светлана Журова выдвинула неожиданную версию, объясняющую решение Аллы Пугачевой дать интервью проекту известной ведущей-иноагенту Катерине Гордеевой*. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на подкаст, опубликованный на Rutube.

В беседе с активистом Виталием Бородиным олимпийская чемпионка предположила, что народная артистка СССР могла стать жертвой гипноза или целенаправленного психологического давления. Она отметила, что вопрос денег здесь маловероятен.

«Может быть, кто-то ей там подсказал, какие-то там разведки, не разведки. <...> Вот накрутить, особенно, если ты там живешь, и тебя каждый день там отовсюду накручивают, по-всячески, еще и окружение, которое вокруг тебя тоже накручивает. Ну можно войти в психоз какой-то», — считает Журова.

По мнению депутата, пожилую певицу могли систематически накручивать как через средства массовой информации, так и через ближайшее окружение, что в итоге могло привести к определенному поведению.

Журова подчеркнула, что у Примадонны существуют определенные обиды и болевые точки, на которые могли воздействовать заинтересованные лица, желающие использовать сохраняющееся влияние артистки в русскоязычной среде.

При этом сам Бородин, известный своими доносами на знаменитостей, уже обратился в Следственный комитет с требованием проверить Пугачеву по трем статьям УК. Он также подавал на нее иск о защите чести и достоинства.

Тем временем в масс-медиа обсуждают судьбу скандального пирса Пугачевой, расположенного под Москвой. Юрист предположил, что ждет участок, если его признают незаконным.

*Катерина Гордеева признана Минюстом РФ иностранным агентом