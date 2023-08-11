Не ешь, молись, смотри: как добиться исполнения желаний от самого яркого звездопада в этом году

Уже совсем скоро россияне смогут наблюдать одно из самых эффектных небесных явлений — пик метеорного потока Персеиды. Звездопад увидят жители всей нашей страны, но особенно зрелищным «парад» станет в центральной части России.

Однако звездопад, как и солнечные и лунные затмения, влечет за собой сильное энергетическое смещение и существенно влияет на судьбы людей. Как рассказал клинический психолог, ясновидящий, участник «Битвы экстрасенсов» Юлий Котов, космические потоки истончают нашу духовную структуру.

«Поэтому эмоции нередко могут выходить из-под контроля и приводить к спорам и прочим негативным моментам. В день перед пиком метеорного потока рекомендую уделить время себе», — отметил экстрасенс в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Пик метеорного потока Персеиды можно будет наблюдать в ночь на 13 августа. До этого Котов посоветовал россиянам помедитировать, заняться йогой, помолиться или даже взять определенную аскезу — например, отказаться от вредных продуктов.

«Вечером, если будет возможность, можно встретить поток Персеиды, полюбоваться и загадать желание. Поскольку весь день мы испытываем аскезу, а потом приходим на звездный «парад» и что-то просим, то мы сможем легко получить то, к чему готовились», — сказал ясновидящий.

При этом, по его словам, для исполнения задуманного необязательно наблюдать звездопад: поток сам по себе окажет на человека должное влияние. Но «зрительный контакт», конечно, усилит наши ощущения и станет лишним подтверждением скорого воплощения в жизнь загаданных желаний.

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