Не генетика решает: врач назвала главный фактор долгожителей до 120 лет

Российский врач Елена Ржевская заявила, что достижение возраста 120 лет является реальной задачей при ответственном отношении к здоровью. По ее словам, долголетие зависит не от одного фактора, а от системного контроля состояния организма, пишет ТАСС .

Эксперт отметила, что регулярные медицинские обследования играют ключевую роль. Прохождение диспансеризации позволяет выявлять заболевания на ранних стадиях, когда лечение наиболее эффективно.

Особое значение имеет ранняя диагностика онкологических заболеваний. При своевременном выявлении и правильно подобранной терапии продолжительность жизни может существенно увеличиваться. Врач подчеркнула, что важны не только точный диагноз, но и доступ к лечению и последующей реабилитации.

Также Ржевская обратила внимание на необходимость учитывать наследственные риски. Знание заболеваний, которые были у ближайших родственников, помогает заранее определить уязвимые места организма и выстроить индивидуальный план наблюдений.

По словам специалиста, анализ семейной истории — базовый, но часто игнорируемый шаг. Он позволяет заранее понять, какие обследования необходимо проходить регулярно. При комплексном подходе, включающем контроль питания, физическую активность, профилактику и медицинское наблюдение, достижение возраста 120 лет становится возможным для значительного числа людей.

