Не глухая стена, а стильный акцент: какие ограждения выбирают владельцы загородных домов

Владельцы загородных домов все чаще отказываются от привычного профлиста в пользу деревянных реек и евроштакетника. О том, как выбрать ограждение и на какие нюансы обратить внимание, корреспонденту REGIONS рассказал предприниматель, девелопер загородной недвижимости Максим Серяков.

С чего начинается выбор

По словам эксперта, ключевую роль играет не материал, а задача, которую должен решать забор. Ограждения могут обозначать границы участка, обеспечивать приватность или совмещать защиту и декоративную роль. Несмотря на тренд на «открытые» поселки без заборов, запрос на уединение у владельцев участков остается одним из главных.

Второй важный момент — соответствие архитектуре дома и территории. Забор не должен выглядеть отдельным элементом, он всегда воспринимается как часть общей концепции. Если он выбивается из нее, это заметно сразу.

Для современного лаконичного дома эксперт советует выбирать простые и визуально легкие решения — без перегруженных деталей и сложного декора, чтобы сохранить ощущение пространства. По этой же причине сегодня все реже используют массивные глухие конструкции, например, высокие каменные заборы, которые визуально перегружают участок и делают среду закрытой.

Популярные виды и материалы

Среди актуальных решений специалист выделил несколько:

· Светопрозрачные ограждения — не создают ощущения замкнутого пространства, пропускают свет и визуально расширяют участок. · Комбинированные решения с использованием разных материалов и фактур — позволяют одновременно решить практическую задачу и сделать забор более выразительным. · Декоративные ограждения — рассматриваются как часть оформления территории, а не только как защита.

Деревянные рейки и современный штакетник, по словам Серякова, остаются одними из самых универсальных вариантов. Они могут быть вертикальными или горизонтальными, создают ощущение легкости, пропускают свет и хорошо вписываются практически в любую архитектуру. Однако дерево требует регулярной обработки и обновления покрытия, иначе быстро теряет внешний вид.

Отдельно эксперт выделил заборы-жалюзи — конструкции с планками под углом. Они дают приватность, но не перекрывают полностью свет и воздух, благодаря чему участок не выглядит «закрытым». Также популярны комбинированные решения, где основательные элементы (бетон, кирпич) сочетаются с деревянными вставками или габионами, что добавляет фактурности и делает ограждение более архитектурным.

Металлические решения, например, евроштакетник из оцинкованной стали в сдержанных природных оттенках, остаются визуально легкими, пропускают воздух, обеспечивают приватность и быстро монтируются. Они рассчитаны на длительный срок эксплуатации.

Более плотные варианты — сплошные конструкции с отделкой штукатуркой, панелями или камнем — дают максимальную приватность, но здесь важно аккуратно работать с дизайном, чтобы забор не выглядел слишком тяжелым. А вот профлист сегодня используется все реже из-за простого внешнего вида и ограниченных дизайнерских возможностей.

При выборе забора, подчеркнул Серяков, нужно учитывать климат, особенности эксплуатации и то, как конструкция будет вести себя со временем. Ограждение должно сохранять внешний вид и функциональность без постоянных затрат на обслуживание.

