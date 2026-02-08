Не Грузия и не Турция: россияне массово скупают билеты на один популярный курорт в 2026 году

Япония, долгое время считавшаяся экзотическим и дорогим направлением, постепенно становится более достижимой для российских путешественников. Специалисты туристической отрасли отмечают растущий интерес к стране и прогнозируют увеличение потока туристов в ближайшие сезоны. Этому способствуют два ключевых фактора: упрощение визовых процедур и формирование привлекательных ценовых предложений. Об этом пишет Самара Онлайн 24.

Значительные изменения ожидаются в процессе оформления въездных документов. С середины февраля 2026 года сроки обработки визовых заявлений в дипломатических представительствах Москвы и Санкт-Петербурга сократятся до четырех рабочих дней. Услуга будет предоставляться в стандартном порядке без взимания дополнительных сборов за срочность. Для удобства заявителей также запланировано открытие новых сервисно-визовых центров в крупных городах, что позволит минимизировать очереди и ускорить подачу документов.

По оценкам экспертов рынка, бюджет для стандартного туристического вояжа в Страну восходящего солнца становится сопоставимым с поездками в ряд европейских стран. Расчетная стоимость недельного отдыха, включающая авиаперелет эконом-класса, проживание в трехзвездочном отеле, ежедневное питание и посещение основных культурных достопримечательностей, начинается примерно от ста тысяч рублей на одного человека.

Ранее врач советовал налегать на рыбу зимой.