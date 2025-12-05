«Не хочет превращать трагедию в телешоу»: покупательница квартиры Долиной отказалась от публичной борьбы

Адвокат Полины Лурье, оставшейся и без квартиры, и без 112 млн руб. в скандальном деле с певицей Ларисой Долиной, пояснила, почему ее клиентка избегает публичности и не дает интервью. Об этом сообщает РИА Новости Недвижимость.

Пока общество горячо обсуждает несправедливость ситуации, ее главная героиня делает все, чтобы остаться в тени. Как пояснила адвокат Светлана Свириденко, Полина Лурье — человек непубличный и намерена оградить от медийного шума не только себя, но и своих детей.

Это решение контрастирует с громкой природой самого дела, которое уже прошло несколько судебных инстанций. Хамовнический, Мосгорсуд и Второй кассационный суд последовательно встали на сторону обманутой мошенниками Долиной, лишив Лурье права собственности на элитную квартиру в Хамовниках. При этом обязать певицу вернуть деньги покупательнице суды отказались.

Теперь единственная надежда для Лурье — Верховный суд, где ее жалобу рассмотрят уже 16 декабря. Отказ от публичной борьбы и создания образа «жертвы системы» может быть как осознанной правовой стратегией, так и искренним желанием сохранить личное пространство. В этой тихой позиции есть своя сила: она смещает фокус с личности на суть конфликта — на проблему защиты добросовестного покупателя, солидарность с которым выразило подавляющее большинство россиян. Исход заседания покажет, услышит ли высшая судебная инстанция этот общественный запрос.

Ранее стало известно, что более 93% россиян назвали решение по делу Долиной несправедливым.