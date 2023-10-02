«Не хочет слушать вас после тяжелого дня»: раскрыты неочевидные признаки скорого расставания

Отношения с другим человеком — важный, но одновременно сложный этап в жизни каждого. Это источник радости, гармонии и психологического здоровья. Но иногда этот источник приносит также разочарование и тревогу — особенно, если есть риск расставания.

Психолог Гуля Галеева рассказала, какие признаки указывают на скорый разрыв отношений.

«В первую очередь на расставание намекают постоянные конфликты. Если все чаще возникают споры, недопонимания, злость друг на друга, это может быть признаком возможного разрыва. Все это указывает на несовместимость партнеров», — пояснила Галеева в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам эксперта, близкие к разрыву пары склонны к переменам настроения: они проявляются в резких вспышках агрессии и, наоборот, в закрытости и желании «уйти в себя».

«У близких к разрыву партнеров часто нет общих планов на будущее. Если вы с вашей второй половинкой не обсуждаете, как обустроить жизнь, каких целей добиваться и какие у вас вдвоем перспективы, — возможно, вы движетесь в разных направлениях», — отметила собеседница издания.

Как подчеркнула психолог, на скорое расставание указывает еще и отсутствие взаимного интереса к развитию отношений.

«Также отмечу нежелание общаться и поддерживать друг друга. Если партнер не задает вам вопросов о ваших интересах и проблемах, не хочет слушать вас после тяжелого дня, значит, между вами снижается эмоциональная связь. Вы отдаляетесь друг от друга», — заключила Галеева.

Ранее мы рассказывали о том, в чем опасность отдыха супругов порознь.