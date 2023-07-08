«Не хочу обманывать человека»: мать погибшего пограничника объяснила, почему у нее нет внуков

Примером для подражания у Вадима Черкасова был крестный отец, десантник. Со средней школы Вадим тоже мечтал служить в ВДВ, а потому вместе с крестным участвовал в военно-патриотических соревнованиях и занимался спортом.

В 22 года Вадим стал прапорщиком ФСБ, а за плечами была армия и гордое звание — десантник. Родившись в Брянской области, Черкасов служил на границе. Когда началась спецоперация, он охранял рубежи Родины и сложил свою жизнь, защищая страну от диверсантов.

По словам матери Вадима Ирины, украинские силовики не случайно перешли границу РФ в ночь на 27 мая 2022 года — они хотели «сделать подарок» ко Дню пограничника. Нацисты окружили шестерых российских солдат.

«Пятерых убили быстро. Вадим отстреливался, а потом захотел взять ручной гранатомет и, добиваемый из пулемета, до последнего полз к своей цели», — вздыхает Ирина, говоря с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По мнению матери пограничника, Вадим чуял, что украинцы подходят близко, а потому взял последнюю гранату в руки и так и погиб, не сдавшись. Он не оставил себе путей отступления.

«Пограничники тогда собрались все, как на подбор: парни понимали, что им кранты, и когда подмога не пришла, они решили идти в бой, а там будь, что будет», — с гордостью говорит женщина.

Ни жены, ни девушки у Черкасова не было. Еще в школе, в 11 классе он повстречал девочку из родного поселка Ивот.

«Это была первая настоящая любовь сына, которую он пронес через всю жизнь. Они расстались, и после этого серьезных отношений у него не было. Он очень уважительно относился к женскому полу: если встречаться, то это должно быть серьезно. Девочки были, но жениться он был не готов», — объясняет Черкасова.

Мама, конечно, спрашивала сына, говорила: «Когда ты нам с папой внуков подаришь?». А он отвечал: «Мамуль, еще не время. А обманывать человека и говорить, что я его люблю, что готов жениться, я не хочу».

«Жаль, конечно, что исчезает такой генофонд. Грустно, что многие ребята не оставят своего продолжения», — сокрушается женщина.

Ранее мы писали, как Вадим стал десантником и как попал в ФСБ.