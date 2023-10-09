«Не ходите в банк»: ясновидящая рассказала, что запрещено делать на святого Савватия 10 октября

Православные христиане 10 октября отмечают праздник святого Савватия Соловецкого, основателя Соловецкого монастыря. В этот день верующие просят у святого помощи в укреплении веры и сил, чтобы пережить одиночество.

Известная ясновидящая Инна Мишина рассказала корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня», как правильно провести этот день.

«10 октября верующие идут в церковь, чтобы помолиться и почтить память святого Савватия. Участие в богослужениях и возношение молитвы считаются хорошими поступками», — отметила ясновидящая.

По ее словам, Святой Савватий — отличное время для совершения добрых дел. Нужно помочь нуждающимся, поддержать тех, кто в беде. Кроме того, 10 октября верующие придерживаются строгого поста. Все скоромное под запретом.

«Святой Савватий был известен своей скромностью и суровой аскезой. Поэтому в этот день не принято устраивать развлекательные мероприятия или шумные гулянья», — подчеркнула Мишина.

Христиане верят, что вода на Святого Савватия обладает целебными свойствами, поэтому рекомендуется совершить омовение в холодной воде, продолжила эксперт.

«Этот день очень благоприятен для сбора и заготовки лечебных трав и собирания меда, ведь не случайно Святой Савватий является покровителем пчел и пчеловодов», — пояснила собеседница издания.

Не стоит 10 октября и стричь волосы — можно потерять удачу, продолжила Мишина. Не рекомендуется также начинать новое дело — удачи тоже не будет. Любые денежные операции не будут успешными —их лучше перенести на другой день.

Ранее ясновидящая Мишина подготовила деловой таро-прогноз.