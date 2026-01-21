Не хотите хранить подарок? Психолог рекомендует подарить ему вторую жизнь

Наступление нового года часто сопровождается не только радостью, но и небольшой дилеммой: что делать с подарком, который оказался бесполезным или совсем не по вкусу? Психолог Светлана Колосова в интервью радио Sputnik предлагает простое и гуманное решение: не копить хлам, а подарить вещь вторую жизнь.

Эксперт советует не оставлять ненужные презенты пылиться на полках. Вместо этого их можно с чистой совестью передарить, предложив в домовом чате соседям или порадовав одиноких пожилых людей, для которых важен сам знак внимания. Такой поступок не только освободит пространство, но и станет небольшим добрым делом, способным кому-то действительно помочь.

Однако, подчеркивает Колосова, ключевое правило — всегда искренне благодарить дарителя, независимо от вашей оценки самого подарка. Ведь за вещью стоит в первую очередь внимание и старание человека. По-настоящему желанные подарки обычно преподносят самые близкие, которые заранее интересуются нашими предпочтениями. К случайному или неудачному презенту стоит относиться легко, как к жесту доброй воли.

Ранее врач назвал абсолютный максимум сладостей для ребенка.