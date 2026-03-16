Не хвастайся и не смотрись в зеркало: запреты дня Волоколамской иконы

В понедельник 16 марта православная церковь чтит память Волоколамской иконы Божией Матери. Этот день приходится на время Великого поста, которое церковь называет временем сугубого покаяния и духовного подвига. Верующие обращаются к Пречистой с молитвами о помощи в прохождении постного поприща и укреплении душевных сил.

История этого образа удивительна и по-своему драматична. Икона была написана в 1572 году как список с прославленной Владимирской иконы для Иосифо-Волоцкого монастыря. Заказчиком выступил Григорий Лукьянович Бельский, известный в истории как Малюта Скуратов — глава опричнины, чье имя стало символом жестокости. Согласно преданию, вельможа принес икону в дар обители, молясь со слезами и прося прощения грехов и христианской кончины. В первый же день пребывания в монастыре образ прославился чудесами.

Волоколамская икона имеет особую иконографию: на ее полях изображены архангелы Михаил и Гавриил, а также московские святители Петр и Иона. Лик Богородицы на этом образе пронзительно скорбен, словно напоминая о грядущих страстях Христовых. Левой рукой Богоматерь указывает на Сына, давая верующим знак: радость покаяния и очищение души — только во Христе.

Перед этим образом верующие молятся об избавлении от уныния, разрешении конфликтов, защите от злых людей и исцелении от болезней. Считается, что икона, написанная человеком, прошедшим через страшные грехи к покаянию, особенно помогает тем, кто ищет выхода из жизненного тупика и просит у Бога милости.

В храмах в этот день совершаются особые богослужения и читаются акафисты. С 1677 года празднование Волоколамской иконе стало общецерковным.

Что касается народных традиций и запретов, связанных с этим днем, то в православной культуре существует ряд благочестивых обычаев. Считается, что в день почитания святыни не следует бросать недоеденную пищу на землю или в воду — по народным поверьям, это может привести к разливу рек. Также не рекомендуется после заката стричь волосы и ногти, чтобы не лишиться жизненной силы. Чтобы не навлечь беду, стараются не открывать без нужды окна и не любоваться собой перед зеркалом. Хвастовство достатком и здоровьем в этот день, согласно поверьям, привлекает зависть и несчастья.

Однако церковь напоминает, что главное в этот день — молитва и участие в богослужении.

