«Не имеет ничего общего»: американцы высмеяли слова Байдена об изменении климата и инфляции

Американский президент Джо Байден в социальных сетях заявил, что в закон о снижении инфляции будет инвестировано 369 миллиардов долларов для того, чтобы предпринять «самые агрессивные действий, когда-либо направленные на борьбу с климатическим кризисом и укрепление энергетической безопасности».

По словам президента, это позволит бороться с несправедливостью по отношению к окружающей среде и обеспечивать экономику экологически чистой энергии.

Однако, пользователи в комментариях не уловили связь между инфляцией и изменением климата. По мнению американцев, политика Байдена лишь поднимает цены.

«Я искренне смущен. Кто-нибудь может объяснить, как изменение климата вызывает инфляцию? Или я неправильно читаю?»; «Может ли кто-нибудь сказать мне, как закон о снижении инфляции снижает инфляцию?»; «Это никогда не уменьшало инфляцию. Только поднимало цены», — пишут пользователи.

Некоторые комментаторы подчеркнули, что с приходом Байдена на пост президента, жизнь стала намного хуже, а лидер страны тем временем успел улучшить жизнь только для своей семьи и друзей.

«Моя жизнь резко пошла на спад с тех пор, как ты начал всем управлять. Итак, все, что вы сделали, это улучшили жизнь ваших друзей и семьи»; «Ничто из того, что вы только что сказали, не имеет ничего общего с денежной инфляцией»; «Какая трата денег. Ты тоже это знаешь. Нет никакого климатического кризиса, вызванного человеком», — добавили юзеры.

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