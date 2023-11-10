«Не исключено»: Джанабаева может готовить новый альбом

Выступление экс-солистки «ВИА Гры» Альбины Джанабаевой теперь стоит 2,5 миллиона рублей. По данным SHOT , певица подняла цены сразу в три раза. Подписчики исполнительницы беспокоятся за своего кумира из-за ее долгого отсутствия в социальных сетях и возможных финансовых проблем на фоне слухов о скором разводе с Валерием Меладзе.

Известный таролог Наталья Попова согласилась приоткрыть завесу тайны и рассказать, разведется ли звездная чета в ближайшее время и правда ли, что Джанабаева находится на грани нищеты. По словам эзотерика, все эти слухи не имеют под собой никаких оснований.

«Карты показывают, что о них стали забывать. Для того, чтобы получить бесплатную рекламу, Джанабаева и Меладзе выдумали этот трюк. Это игра ради привлечения внимания к своим персонам», — заявила Попова интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Звездная пара пытается искусственно создать шумиху вокруг своей семьи, уверена таролог.

«У Альбины все хорошо с деньгами, а шум в СМИ привлечет внимание к ее концертам. Не исключено, что скоро может выйти альбом или скандальный сингл о расставании. На самом деле, они живут хорошо и менять ничего в жизни не собираются», — заключила собеседница издания.

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*признан в РФ иноагентом