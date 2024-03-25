«Не из любви к народу»: Боррель объяснил, почему ЕС поддерживает Украину

Глава дипломатии Евросоюза во время интервью американском каналу CNN раскрыл, почему ЕС поддерживает Украину в происходящем. Об этом пишет РИА Новости в понедельник, 25 марта.

По данным издания, Боррель заявил, что Евросоюз поддерживает Киев не потому, что любит украинский народ, а в собственных интересах. Он отметил, что Запад не может позволить русским выиграть в этой войне, так как в этом случае странам ЕС и США будет нанесен серьезный ущерб.

Далее политик отметил, что, по большей части, все происходящее устроено в интересах США как глобального игрока. Напомним, ранее Россия уже направляла странам Запада ноту в связи с поставками вооружений на Украину, что само по себе является препятствием для проведения каких-либо переговоров.