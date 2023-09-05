Не льгота и не привилегия: выяснилось, кто получит бесплатное питание в школах

Сентябрь 2023 года принес массу законодательных изменений, и одно из них касается горячего питания в школах. Об этом сообщается на сайте Госдумы.

Срок истекает

Изменения в Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов» и статью 37 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», внесенные еще в 2020 году, предусматривали поэтапное введение бесплатное горячего питания в школах.

Этот срок истек ровно с началом сентября 2023 года, и властям все же удалось прийти к определенному решению.

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Благосостояние не играет роли

Теперь было решено, что школьное меню будет предполагать получение бесплатных горячих завтраков либо обедов в зависимости от того, в какую смену учится ребенок.

При этом такая мера не будет являться льготой или привилегией. Покушать в школе смогут все учащиеся младших классов, вне зависимости от благосостояния их семьи.

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