Не матч, а побоище: футболист сломал челюсть сопернику после неудач на поле

В Междуреченске футбольный матч между местной «Распадской» и барнаульским «Темпом» закончился травмами и поездкой в больницу, сообщает VSE42.Ru .

На 70-й минуте игры полузащитник хозяев Артем Лукьянов нанес противнику удар в лицо, приведший к тяжелой травме. Нападающий гостей Владимир Завьялов получил двойной перелом скуловой кости. Врачи диагностировали необходимость срочного хирургического вмешательства — спортсмен выбыл из строя на длительный срок.

Администрация ФСК «Распадская» оперативно отреагировала, принеся официальные извинения барнаульскому клубу и отстранив Лукьянова от участия в соревнованиях.

До этого инцидента Лукьянов считался одним из ключевых игроков команды — за два сезона в 26 матчах чемпионата он забил 10 голов. Теперь его спортивная репутация оказалась под вопросом. Инцидент, как сообщают СМИ, произошел в уже заведомо проигранном матче. Тогда установился счет 0:2 в пользу гостевой команды.

