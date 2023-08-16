«Не могла спать всю ночь»: русские рассказали, как справляются с жарой в Турции

В Турции побит температурный рекорд — зафиксировано плюс 49,5 градусов по Цельсию. Об этом сообщил министр экологии и градостроительства страны Мехмет Озхасеки.

Сразу успокоим туристов: температурный максимум зафиксирован не на побережье, а в провинции Эскишехир. Это место находится примерно в трех часах езды на скором поезде от Стамбула. Моря там нет.

Русскоязычные жители «Старого города» — так переводится название Эскишехира — рассказывают, как они переносят это пекло.

«Не могла спать всю ночь. Обычно к вечеру жара спадает, а тут просто ужас — вечером после работы заскочила в кафе, умылась с ног до головы, только после этого полегчало», — делится с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня» Алина, студентка одного из местных вузов.

Вообще, как признаются местные жители, по сравнению с Антальей и остальным побережьем в Эскишехире летом прохладнее. Но при этом здесь очень высокий УФ-индекс, то есть солнечная активность. В июле этот показатель несколько раз доходил до 11. Для сравнения: в Москве в самые жаркие дни редко бывает выше 7. Даже в Стамбуле ниже. Это означает, что без солнцезащитного крема и головного убора с широкими полями на улице в турецкой провинции делать нечего.

«Я сама когда-то жила в Краснодарском крае. Могу сказать точно, что тут переносить жару достаточно приятно, потому что сухой воздух и не такая влажность, но все равно плюс 40 — это плюс 40. Хотя в плюс 50 лично я не верю, непонятно, где и под каким солнцем это измерили», — рассказывает россиянка Ольга, проживающая в провинции Эскишехир около трех лет.

Воду на улице при такой жаре бесплатно, как в Москве, не раздают. Здесь в принципе есть свои особенности водоснабжения. Чтобы получить воду в квартиру, к примеру, нужно заранее внести деньги на счет специальной карты, которая затем вставляется в счетчик воды.

В отличие от Эскишехира с его температурными максимумами, в Стамбуле все гораздо более предсказуемо и спокойно. Плюс 32, но при этом в последние дни, как пишут обитающие здесь экспаты, было даже облачно.

Коренные турки же спасаются от жары по-своему. По словам местных, в каждом районе есть особые места, о которых не знают туристы. Мужчины здесь ловят рыбу, сидят на раскладных креслах, пьют чай и ведут неспешные беседы, созерцая море.

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