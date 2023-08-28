«Не могли лететь в одном самолете»: вагнеровцы отказываются верить в гибель Евгения Пригожина

Гибель Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина стала большим ударом для бойцов ЧВК «Вагнер», в том числе и для бывших. Некоторые, несмотря на официальное подтверждение смерти основателей ЧВК, не верят в произошедшее.

Никита Костин (имя изменено — Прим. ред.) очень уважает «дядю Женю», ведь именно благодаря ему мужчина смог выйти на свободу и стать героем, а не изгоем общества.

«В день, когда все узнали о крушении борта, на котором летели первые номера ЧВК «Вагнер», я даже поругался с женой. Она сказала, что Пригожин мог на самом деле скрыться, как крыса, но я в это сразу отказался верить», — признается Костин.

По словам бывшего «музыканта», первое, что пришло ему в голову в момент трагедии, — такое невозможно.

«Не могли все эти люди лететь одновременно в одном самолете. Чтобы практически вся верхушка ЧВК была вместе — да никогда, как раз во избежание таких случаев!» — поясняет свою позицию участник СВО корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Однако когда спустя время эксперты провели экспертизу найденных останков и определили, что указанные в списке пассажиров люди действительно погибли, некоторые «вагнера» отказались в это верить.

«Наши командиры не дают никакой информации, так что среди «оркестрантов» гибель не подтверждена — Уткин и Пригожин могут быть живы. Хотя некоторые представители ЧВК и согласны с версией об их смерти», — говорит Никита.

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