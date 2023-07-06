«Не могли нажать на курок»: выяснилось, почему ополченцы Донбасса сначала не влились в спецоперацию

Боец СВО с позывным Татарин относится к числу самых опытных и «прожженных» солдат СВО. Он начал бороться с нацизмом еще до того, как началась спецоперация — мужчина помнит окопную войну с минскими соглашениями, когда командиры запрещали атаковать.

По словам Татарина, тогда ополченцев регулярно обстреливали, закидывали минами, а они даже ничем не могли ответить.

«Нам не разрешали стрелять в обратную, ссылались на эти соглашения. И мы терпели, бегали и прятались постоянно, как мыши. Сцепляли зубы и терпели — приказ есть приказ, его никто не отменял», — злится боец, вспоминая прошлые годы.

С началом спецоперации ситуация кардинально поменялась, отмечает солдат. Татарин перешел в российскую армию, но не сразу защитники Донбасса смогли перестроиться на новый лад.

«Ребята, которые до этого уже были с боевым опытом, более менее понимали, что начались боевые действия, что надо стрелять. Но тем, кто на позициях сидел в окопах, было тяжело перестроиться и, увидя врага, открывать огонь. Появился такой психологический момент: они не могли нажать на курок», — делится Татарин с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Потом уже, по мере продвижения, люди стали понимать, что окопной войны уже не будет, продолжает солдат.

«Украина серьезно готовилась к СВО. Мы даже удивлялись: куда бы мы ни шли, все время над нами стояли беспилотники. Но нам тоже стали потом подвозить и квадрокоптеры, и тепловизоры, и ночники (приборы ночного видения — Прим. ред.). Но не забуду никогда первые трофеи: ночники и тепловизоры — маленькие, компактные, в них видно все», — улыбается боец.

Многое присылают на фронт россияне. Из самого трогательного, что вспомнилось нашему собеседнику, — бабушка посушила мешочек сухарей и принесла в пункт сбора помощи бойцам: «Это отдайте ребятам».

«Мы ей через волонтеров передали привет и сказали, чтобы она себя берегла. Видимо, старушка оторвала от сердца, от своей мизерной пенсии этот хлебушек и сушила его, чтобы передать нам. Это очень сильно поддерживает моральный дух», — подчеркивает Татарин.

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