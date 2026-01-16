Не могли прочесть 350 лет: в Подмосковье близки к расшифровке загадочной надписи в стенах храма

В Зарайском районе местные краеведы совершили открытие, требующее вмешательства профессиональных историков. Как выяснил REGIONS , при обследовании церкви Преображения Господня в деревне Струпна энтузиасты обнаружили вмурованную в фундамент старинную каменную плиту с двумя полустертыми надписями.

Инициативная группа «д. Струпна — память предков» обратилась к широкому кругу специалистов за помощью в точной расшифровке текстов. По предварительным данным, одна из записей представляет собой эпитафию, датированную 1665 годом от Рождества Христова.

Каждая корректно расшифрованная деталь может стать недостающим звеном для реконструкции истории селения, уточнения родословных местных жителей и изучения погребальных традиций региона.

Как выяснилось, объект уже известен научному сообществу. Данная плита упоминается в академической работе сотрудников Коломенско-Зарайского музея-заповедника. С помощью московского специалиста по эпиграфике удалось прочитать первую надпись: она сообщает о кончине 7 января 1665 года некой Наталии Крюковой. Однако вторая часть текста, предположительно указывающая на схимническое имя усопшей (Неонила), пока остается загадкой из-за плохой сохранности.

«Лета 7173 года [далее стерты месяц и день] преставися раба Божия [вероятно, имя и отчество] жена Гавриловская Крюкова в … схимница Неонила», — гласит надпись дословно.

Общественники фиксируют находки на местах, а музейные специалисты и исследователи обеспечивают их научную атрибуцию. Окончательная разгадка тайны струпненского камня может пролить свет на жизнь и идентичность людей, живших в этих краях более трех с половиной веков назад.

