В Сергиевом Посаде нашли предметы быта защитников Троице-Сергиевой лавры XVII века

В Сергиевом Посаде археологи обнаружили уникальные артефакты времен героической обороны Троице-Сергиевой лавры в 1608–1610 годах, сообщает REGIONS . При раскопках на территории бывшего монастырского Житного двора были найдены ножи, которые, по мнению специалистов, принадлежали зажиточным горожанам или защитникам обители, укрывавшимся здесь от войск Лжедмитрия II.

Детальное изучение артефактов, проведенное Подмосковной экспедицией ИА РАН под руководством Аси Энговатовой, позволяет реконструировать быт и социальную структуру осажденного сообщества. Наличие на лезвии предположительного европейского клейма и рукояти из капа самшита — ценной породы дерева — указывает на высокий статус владельцев и существование торговых связей даже в период изоляции. Желтая металлическая пластина на ноже служила явным маркером обеспеченности.

«Престиж обладателя найденного ножа подчеркивался тонкой металлической пластиной желтого цвета, что придавало ножу внушительный вид и указывало на обеспеченность владельца», — отметила Ася Энговатова.

Находки были сделаны внутри хорошо сохранившихся заглубленных построек, что дает ученым редкую возможность изучить повседневную жизнь в экстремальных условиях. После обязательной реставрации ножи пополнят коллекцию Сергиево-Посадского музея-заповедника, где станут наглядными свидетельствами не только военного, но и социального аспекта Смутного времени.

