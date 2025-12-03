«Не могу помочь своему ребенку»: родители бьют тревогу из-за платного школьного дневника

Родители школьников из Иркутской области столкнулись с необходимостью оплачивать подписку для доступа к электронному дневнику, пишет телеграм-канал Baza.

Отмечается, что без ежемесячного взноса они не могут просматривать домашние задания и следить за успеваемостью своих детей.

Так, несколько семей из Иркутской области рассказали, что за доступ к функциям платформы «Дневник.ру» вынуждены платить 1599 руб. в год за каждого ребенка. Эта сумма позволяет видеть задания, оценки и рейтинг ученика. Без оплаты подписки войти в аккаунт родителя невозможно, а задания доступны только с профиля самого школьника.

Такая ситуация создает трудности, особенно для родителей первоклассников, у которых часто нет личных телефонов. Взрослые не могут контролировать учебный процесс и помогать детям с уроками.

Пользователи также отмечают постоянный рост тарифов. Если сначала подписка стоила от 149 руб., то сейчас ее месячная цена достигла 499 руб. Родители жалуются, что рекламные акции и скидки часто не работают, а со счетов автоматически списываются полные суммы.

Бесплатная версия платформы остается доступной через браузер на компьютере. Однако, по словам родителей, в ней отсутствуют многие важные функции, а интерфейс неудобен для регулярного использования.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде карты для прохода в школу заменят браслетами.