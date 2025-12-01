В российском городе дети смогут посещать школы со специальными браслетами

В Нижнем Новгороде первоклассники вместо традиционных пластиковых карт начнут получать электронные браслеты, объединяющие функции банковского инструмента и электронного пропуска в учебное заведение. Об этом со ссылкой на мэрию города сообщило РИА Новости.

Проект реализуется городской администрацией совместно с одним из российских банков. Нижний Новгород стал первым городом России, внедрившим такую практику. Устройства предоставляются семьям бесплатно.

Основное преимущество нововведения — удобство для детей младшего школьного возраста. Браслет, который всегда находится на руке, гораздо сложнее потерять, чем карту.

Помимо обеспечения прохода в школу, гаджет позволяет оплачивать питание в школьной столовой.

Важно отметить, что окончательное решение об использовании электронного браслета остается за родителями, которые могут согласиться на участие в проекте или отказаться от него, сохранив за ребенком право пользоваться стандартной картой.

Ранее член комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Игорь Мурог высказался за использование детьми биометрии для похода в школу.