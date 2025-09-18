Не Москва и Петербург: назван самый зажиточный регион России

Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) стал регионом с самым высоким уровнем достатка населения в России, сместив с пьедестала столичные Москву и Санкт-Петербург. Такой вердикт вынесло рейтинговое агентство «ПромРейтинг» по итогам второго квартала 2025 года, передает интернет-издание «Ямал-Медиа».

Аналитики в исследовании учитывали соотношение среднедушевых доходов граждан к величине регионального прожиточного минимума.

Ключевой показатель Ямала по итогам впечатляет: доходы жителей округа более чем в 7 раз (729,2%) превышают установленный минимум. Это почти вдвое выше общероссийского уровня, который составил 384,7%. Столица, долгое время бывшая символом финансового благополучия, с результатом в 611,4% осталась далеко позади. Замыкает тройку лидеров Санкт-Петербург с 516,1%.

Верхние строчки рейтинга закономерно заняли северные и столичные регионы: следом идут Ненецкий АО (514,4%) и Московская область (470,6%).

Высокие цифры резко контрастирует с результатами аутсайдеров: в Ингушетии, Тыве и Карачаево-Черкесии доходы граждан едва достигают полутора-двух прожиточных минимумов.

Эксперты подчеркивают, что у регионов Севера особая трудовая модель. Высокие заработные платы являются компенсацией за работу в суровых климатических условиях и необходимы для привлечения квалифицированных кадров в ключевые отрасли — нефтегазовый сектор, который остается фундаментом экономики не только региона, но и всей страны.

