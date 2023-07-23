Как сообщают СМИ, в одной из поликлиник Харькова руководство медучреждения решило, что самое необходимое для работы сотрудников — приобретение цветов в клумбу возле поликлиники.

Однако, на благоустройство двора руководство планирует потратить более 18 тыс. гривен, что приравнивается к месячной зарплате врача, отработавшего больше смен, чем положено. Стандартная заработная плата врача составляет около 10 тыс. гривен.

Россияне в социальных сетях отметили, что люди, имеющие хоть какую-нибудь власть на территории Украины, никогда не действовали в интересах простых граждан.

«Действительно. Зачем людям зарплата? Им и так не на что хлеб купить. Не жили как люди, так нечего и начинать», «Клумба вместо зарплаты. Видимо руководство считает, что с цветочками за окном работникам и жить, и помирать веселее», — пишут россияне.

Некоторые комментаторы ужаснулись выставленными приоритетами, учитывая положение, в котором мирные жители Украины вынуждены выживать.

«Типичная схема отмывания денег», «Вот она — вся суть украинских верхушек. Им бы сплотиться всей страной против установленной власти, а они против своих же настроены», — добавили пользователи Сети.

Ранее украинцы заявили, что не простят Зеленского за кровь на его руках.