«Не на что хлеб купить»: россиян шокировало отношение руководства Харьковской поликлиники к врачам
Врачам поликлиники в Харькове установили клумбу с цветами вместо выплаты зарплаты
Фото: [freepik.com]
Как сообщают СМИ, в одной из поликлиник Харькова руководство медучреждения решило, что самое необходимое для работы сотрудников — приобретение цветов в клумбу возле поликлиники.
Однако, на благоустройство двора руководство планирует потратить более 18 тыс. гривен, что приравнивается к месячной зарплате врача, отработавшего больше смен, чем положено. Стандартная заработная плата врача составляет около 10 тыс. гривен.
Россияне в социальных сетях отметили, что люди, имеющие хоть какую-нибудь власть на территории Украины, никогда не действовали в интересах простых граждан.
«Действительно. Зачем людям зарплата? Им и так не на что хлеб купить. Не жили как люди, так нечего и начинать», «Клумба вместо зарплаты. Видимо руководство считает, что с цветочками за окном работникам и жить, и помирать веселее», — пишут россияне.
Некоторые комментаторы ужаснулись выставленными приоритетами, учитывая положение, в котором мирные жители Украины вынуждены выживать.
«Типичная схема отмывания денег», «Вот она — вся суть украинских верхушек. Им бы сплотиться всей страной против установленной власти, а они против своих же настроены», — добавили пользователи Сети.
Ранее украинцы заявили, что не простят Зеленского за кровь на его руках.