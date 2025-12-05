Не на полке с книгами: батюшка объяснил, где категорически запрещается ставить иконы в доме

Домашний иконостас — это не просто коллекция образов, а духовный центр христианской семьи. Однако его обустройство часто вызывает вопросы: куда именно повесить иконы и чего стоит избегать? Протоиерей Иоанн Ильницкий объяснил в беседе с REGIONS ключевые принципы, которые превращают уголок в живое пространство для молитвы, а не в формальный элемент декора.

Традиционно иконы размещают на восточной стене комнаты — в направлении восхода солнца, символизирующего Христа. Но строгого канона нет: если это невозможно, выбирают чистое, светлое и спокойное место. Главное — убрать святые образы подальше от бытовой техники, телевизора, зеркал, книжных полок со светской литературой и, тем более, от постеров или плакатов. Такое соседство неуважительно и рассеивает внимание во время молитвы.

Центром композиции обычно становится образ Спасителя. Справа от него принято ставить икону Божией Матери, слева — именную икону главы семьи (святого, в честь которого он назван). Дополняют ряд лики особо почитаемых святых: например, Николая Чудотворца для путешествующих, Пантелеимона Целителя для болящих или ангела-хранителя. Важно, чтобы иконы были освящены в храме, а не просто распечатаны на принтере.

Есть и четкие табу. По словам отца Ионна, категорически нельзя помещать иконы в ванной, туалете или гардеробной — это места, несовместимые со святостью. При этом кухня или комната ребенка — не запретные зоны. На кухне уместна небольшая икона для молитвы перед трапезой, а над детской кроватью образ Богородицы или ангела-хранителя станет знаком родительского благословения и защиты.

Но ключевое правило, которое выделяет священник, касается не расположения, а отношения. Иконостас требует ухода: чистых стекол, свежих цветов, горящей (или готовой к зажжению) лампады. И главное — перед ним нужно регулярно молиться. Священник заключил, что без молитвы даже самый красивый уголок становится пустой декорацией.

