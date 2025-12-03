Сухоядение, рыба и «запрещенка»: подробный календарь питания в Рождественский пост

Рождественский пост, который продлится с 28 ноября по 6 января, это не только духовная практика, но и строгая система питания, регламентированная церковным уставом. Как для REGIONS отметил Михаил Иванов, зампредседателя Всемирного Русского народного Собора, главная цель поста — достижение душевного мира через воздержание, но подчеркивает он и индивидуальный подход: мера строгости для мирян, особенно занятых тяжелым трудом или имеющих проблемы со здоровьем, должна обсуждаться со священником.

Как уточнил собеседник, основу постного стола составляют овощи, грибы, крупы и бобовые. При этом устав четко распределяет разрешенные продукты по дням недели. Самыми строгими являются понедельник, среда и пятница. Иванов дает четкие рекомендации и график:

Понедельник, Среда, Пятница (Сухоядение):

Разрешена невареная пища без масла.

Примеры: хлеб, сырые овощи, фрукты, орехи, сухофрукты.

Вторник, Четверг (Горячая пища с маслом):

Допускается горячая еда с добавлением растительного масла.

Примеры: щи, крупеники, тушеные овощи, грибные супы.

Суббота, Воскресенье, а также большие праздники:

Разрешена горячая пища с растительным маслом и рыба.

Сочельник (6 января) :

Традиционно готовят сочиво (вареная пшеница или рис с медом, орехами и сухофруктами). Пост завершается с появлением первой звезды.

Таким образом, Рождественский пост предлагает не просто список запретов, а структурированный рацион, который может быть полезен и вне религиозного контекста как возможность разгрузить организм, сделав акцент на растительной пище. Главное правило для мирян — разумность и ориентация на собственные силы, чтобы воздержание в еде действительно способствовало внутренней сосредоточенности, а не становилось источником стресса и недомогания.

