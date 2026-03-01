Не надо лайков: священник объяснил орловским школьникам, где искать настоящий смысл

В орловской школе № 3 имени Пушкина прошел необычный урок — вместо учителя перед старшеклассниками выступил священник. Иерей Максим Григорович, клирик храма Сретения Господня поселка Вятский Посад, пришел к подросткам поговорить об одиночестве. Встреча состоялась в рамках проекта «Диалог со священником», который уже несколько лет реализуется в регионе при поддержке Орловской митрополии и Департамента образования.

Тема оказалась не просто актуальной, а взрывоопасной. В мире, где подростки окружены сотнями виртуальных друзей, но часто остаются один на один с экзистенциальной пустотой, разговор вышел за рамки обычной лекции. Ученики не просто слушали, а спорили, задавали вопросы, высказывали свое мнение.

Отец Максим, обращаясь к молодежи, отметил, что верующий человек имеет больше шансов справиться с кризисом существования, поскольку его жизнь наполнена подлинным смыслом — ощущением присутствия Бога в каждом моменте. Это не просто утешение, а стержень, который не дает сломаться под грузом повседневности.

Напомним, проект «Диалог со священником» стартовал в Орле в начале 2024 года и быстро доказал свою эффективность. Удовлетворенность школьников от таких встреч оказалась на удивление высокой. Теперь он охватывает не только школы областного центра, но и районы. Темы варьируются от любви и дружбы до счастья, свободы и — как в этот раз — одиночества.

