«Не надо печалиться»: выяснилось, что получит Витас после скандала в Китае

Витаса, любимого артиста китайского народа, обокрали мошенники, сообщает SHOT . Более семи тысяч фанатов проникли на концерт певца из России по фальшивым билетам. Теперь ни Витасу, ни его продюсеру не достанется часть гонорара, а мошенники планируют и дальше «зарабатывать» на обманутом артисте, ведь турне пройдет в 15 городах поднебесной.

Известная ясновидящая Инна Мишина заявила, что Витасу не стоит расстраиваться, ведь вселенная обязательно его вознаградит.

«Денежные средства ему никто не вернет. Фанаты были, есть и будут. И, к сожалению, махинации тоже были и будут. На все воля Божья. Значит, он избежал чего-то похуже в своей жизни. Пусть эти деньги уйдут на благо вселенной», — рассказала Мишина интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Деньги — это всегда энергообмен, убеждена ясновидящая. Если где-то убыло, то где-то обязательно прибудет. Вселенная забрала эти деньги у артиста неспроста.

«Возможно, он получит в награду крупные сделки или в семье произойдет что-то хорошее. Когда человека обманывают, вселенная потом одаривает его», — пояснила Мишина.

Не исключено, что Витас должен был потерять эти деньги, потому что когда-то в своей жизни он совершил неблаговидный поступок, подчеркнула собеседница издания. Потеря финансов — это его наказание.

Ранее ясновидящая Мишина предсказала шесть лет войн, голода и болезней.