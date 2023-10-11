«Не надо печалиться»: выяснилось, что получит Витас после скандала в Китае
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Витаса, любимого артиста китайского народа, обокрали мошенники, сообщает SHOT. Более семи тысяч фанатов проникли на концерт певца из России по фальшивым билетам. Теперь ни Витасу, ни его продюсеру не достанется часть гонорара, а мошенники планируют и дальше «зарабатывать» на обманутом артисте, ведь турне пройдет в 15 городах поднебесной.
Известная ясновидящая Инна Мишина заявила, что Витасу не стоит расстраиваться, ведь вселенная обязательно его вознаградит.
«Денежные средства ему никто не вернет. Фанаты были, есть и будут. И, к сожалению, махинации тоже были и будут. На все воля Божья. Значит, он избежал чего-то похуже в своей жизни. Пусть эти деньги уйдут на благо вселенной», — рассказала Мишина интернет-изданию «Подмосковье сегодня».
Деньги — это всегда энергообмен, убеждена ясновидящая. Если где-то убыло, то где-то обязательно прибудет. Вселенная забрала эти деньги у артиста неспроста.
«Возможно, он получит в награду крупные сделки или в семье произойдет что-то хорошее. Когда человека обманывают, вселенная потом одаривает его», — пояснила Мишина.
Не исключено, что Витас должен был потерять эти деньги, потому что когда-то в своей жизни он совершил неблаговидный поступок, подчеркнула собеседница издания. Потеря финансов — это его наказание.
Ранее ясновидящая Мишина предсказала шесть лет войн, голода и болезней.