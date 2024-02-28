«Не надо ужиматься»: кому в России выгоднее получать зарплату каждый день

Традиционно россияне получают зарплату один или два раза в месяц, однако для некоторых категорий граждан гораздо предпочтительнее была бы ежедневная оплата. Об этом рассказал директор по маркетингу компании DKRS Максим Герасимов.

По его словам, такой формат финансового взаимодействия подошел бы для линейного персонала — тех, кто выполняет базовые функции в торговле, на производстве, сфере услуг и так далее.

«Если речь идет о ежедневной оплате для линейного персонала, то это тот формат, который для них отлично подходит, так как они не планируют в долгую, часто переходят с одного места работы на другое», — отметил эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Также, по его словам, ежедневная оплата хороша для молодых начинающих специалистов, у которых на первых этапах зачастую нет обязательств в виде оплаты ЖКХ и аренды жилья.

«В некотором роде она ассоциируется у них со стабильностью. Это связано с тем, что работнику не надо ужиматься в течение месяца, рассчитывая доходы от выплаты к выплате, оплата происходит сразу по факту выполнения задания. С ежедневной выплатой ты получаешь деньги каждый день и имеешь стабильность ежедневно», — подытожил Герасимов.

Ранее мы сообщали, что более 20 тысяч подростков устроились на временную работу в Подмосковье за год.