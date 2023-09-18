«Не нагнетайте и не сплетничайте»: выяснилось, каким работником нужно быть, чтобы не попасть под сокращение

Потеря работы влечет за собой массу негативных последствий: от необходимости решать финансовые проблемы до стресса, связанного с поиском нового места.

В то же время список причин, по которым сотрудник может попасть под сокращение, уже давно устоявшийся и почти не меняется от работодателя к работодателю, рассказал руководитель международной компании PR-агентства «VI-Media» Илья Варлахов.

«Сотрудника могут уволить по нескольким причинам. Например, если он не соответствует или перестал соответствовать критериям должности: перестал выполнять свои обязательства, прописанные в договоре. Также потерять место можно в случае, если сокращают весь отдел, который не приносит необходимого результата», — заявил Варлахов интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Уволить могут и в том случае, если человека взяли под конкретную задачу, а проект закончился, добавил специалист.

«Ключевой фактор успеха и ценности сотрудника — его проактивность, то есть способность качественно решать большое количество задач, профессионально расти и участвовать в жизни компании. Такого работника вряд ли уволят. А вот ускорить увольнение сотрудника могут его человеческие качества: важно, чтобы он слышал руководителя и сразу брал в работу поставленные задачи, внимал замечаниям», — отметил эксперт.

Руководитель отдела HR компании «VI-Media» Мария Варлахова назвала основные критерии, которые «провисают» у кандидатов на увольнение. Она утверждает, что это производительность труда, а также уровень компетенций и профпригодности.

«Если вы думаете, что сократят именно вас, пересмотрите свои рабочие навыки, чтобы сохранить место. Если в компании есть такая возможность, нужно обозначить руководителю свою готовность переквалифицироваться, чтобы перейти на новую должность. Начальники обычно оставляют в команде тех, у кого здоровый корпоративный дух, кому нравится работать. Так что сохраняйте позитив, не нагнетайте обстановку, не сплетничайте с коллегами, все это в любом случае рано или поздно дойдет до руководства», — отметила Варлахова.

Если же сотрудник считает, что его увольнение было незаконным, уточнил председатель коллегии адвокатов Москвы «Адвокатъ» Андрей Мисаров, такие действия можно обжаловать в Федеральной инспекции труда.

«Также незаконность увольнения по сокращению работник может обжаловать в суде или обратиться с заявлением в прокуратуру. В сложных ситуациях, когда работодатель готовился к незаконному сокращению, рассчитывая, что его действия будут проверяться, по нашему мнению, наиболее глубокую оценку законности сокращения сделает суд», — подытожил адвокат.

Ранее адвокат рассказала, как поступать при увольнении из-за обвинений в алкогольном опьянении.